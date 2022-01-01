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  • [1] Приобретена Matrix Trust Company Limited, 100% дочерней компанией Matrixport.
  • [2] Зарегистрировано и получено ChainTech AG, 100% дочерней компанией Matrixport

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